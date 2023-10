Wechselrichter, Batteriespeicher und Module zu günstigen Konditionen werden derzeit von einer Anwaltskanzlei angeboten. Diese gibt an, den Bestand eines ihrer Klienten in einem Insolvenzverfahren zu liquidieren. Dabei handelt es sich allerdings offenbar um einen Betrug.Vorsicht vor Trickbetrügern in der Photovoltaik-Branche! Zurzeit warnen Anwälte vor Cyberkriminellen die sich als Anwälte der "Madsen Kanzlei" ausgeben. Diese behaupten Insolvenzrechtsanwälte zu sein und Produkte eines insolventen Photovoltaik-Unternehmens zu reduzierten Preisen verkaufen zu wollen. Rechtsanwalt Marc Maisch und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...