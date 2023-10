Südzucker (SZU) hat gute Zahlen für das 2. Quartal 23/24 vorgelegt. Die hohen Zuckerpreise waren der wichtigste Wachstumsmotor sowohl für den Umsatz als auch für das operative Ergebnis, wodurch die Auswirkungen der schwächeren Mengen ausgeglichen wurden. Wie von der Geschäftsleitung angedeutet, lagen EBITDA und Betriebsergebnis deutlich über denen des 2. Quartals 22/23, und die Margen verbesserten sich aufgrund der effektiven Preisweitergabe deutlich. Während das Management die Umsatzprognose für das GJ 23/24 senkte, was die Einschätzung von AlsterResearch bestätigt, dass die Zuckerpreise sich wahrscheinlich dem Höchststand nähern und sich in Zukunft abschwächen werden, zeigte es sich bei den Gewinnen zuversichtlicher und erhöhte die EBITDA- und Betriebsergebnisprognose um ca. EUR 50 Mio. (Mid-Point). Die Experten von AlsterResearch stimmen mit dem Konsens überein, dass die Zuckerpreise im Jahr 2024 aufgrund von Kapazitätserweiterungen in Europa und erhöhten Lieferungen aus der Ukraine eine starke Korrektur erfahren könnten, die zu einer Angebotsschwemme führen würde. AlsterResearch ist jedoch der Ansicht, dass die Konsensschätzungen bereits eine Verschlechterung der Zuckerergebnisse für die kommenden Jahre widerspiegeln und die starke Kursreaktion (-17% in den letzten 3 Monaten) übertrieben ist. AlsterResearch stuft die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein und sieht das Kursziel unverändert bei EUR 17,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG





