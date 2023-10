Was für ein furioser Kapitalmarkttag von Mutares in der höchsten Event-Location Deutschlands - der 50. Etage des Hochhauses Fifty Heights, unmittelbar neben dem Frankfurter Messeturm. Beinahe schon traditionell für den Kapitalmarkttag von Mutares ist das Wetter auch diesmal - am 12. Oktober 2023 - eher ungemütlich und regnerisch. Mehr Aussicht wäre schön gewesen, andererseits passen ... The post Mutares: All-Time-High zum Kapitalmarkttag appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...