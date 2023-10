Der EuroStoxx50 verliert gegen Mittag 1,07 Prozent auf 4153,34 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Leichte Verluste an der Wall Street und Abgaben in Fernost belasteten. Der EuroStoxx 50 verlor gegen Mittag 1,07 Prozent auf 4153,34 Punkte. Der französische Cac 40 sank um 0,79 Prozent auf 7048,57 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,43 Prozent auf 7611,59 Punkte nachgab.

