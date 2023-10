Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung in Gaza aufgerufen, sich südlich vom Fluss Gaza in Sicherheit zu bringen.Tel Aviv / Gaza - Die israelische Luftwaffe hat im Kampf gegen die Angreifer der islamistischen Hamas im Norden des Gazastreifens Hunderte Ziele angegriffen. Dutzende Kampfflugzeuge hätten in der Nacht 750 militärische Ziele angegriffen, teilte Israels Militär am frühen Freitagmorgen mit. Zu den angegriffenen Zielen gehörten unterirdische Tunnel der Hamas, militärische Einrichtungen...

