KION Group steigert das Ergebnis im dritten Quartal 2023 erheblich und passt die Prognose an EBIT bereinigt des Konzerns in Q3 2023 erheblich besser als erwartet

Geschäftsentwicklung des Segments ITS in Q3 2023 deutlich über den Erwartungen

KION Group passt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 an Frankfurt am Main, 13. Oktober 2023 - Die KION Group wird ihre Profitabilität auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres dank der starken Dynamik, insbesondere im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) weiter steigern und damit die Markterwartungen erheblich übertreffen. Die Gründe für das erheblich über den Erwartungen liegende Ergebnis sind die weitere Stabilisierung der Lieferkettensituation, die höhere Produktionsvolumina ermöglichte, sowie positive Effekte aus den Maßnahmen zur Steigerung der wirtschaftlichen und operativen Agilität, die im vergangenen Jahr eingeleitet wurden. Für das dritte Quartal 2023 erwartet der Vorstand der KION GROUP AG auf Basis der vorläufigen Ergebnisse auf Konzernebene ein EBIT bereinigt von voraussichtlich rund 224 Mio. € (Q3 2022: -101,1 Mio. €). Für das Segment ITS wird im dritten Quartal 2023 voraussichtlich ein EBIT bereinigt von rund 235 Mio. € (Q3 2022: 102,6 Mio. €) erwartet. Für das Segment Supply Chain Solutions (SCS) geht die KION Group von einem EBIT bereinigt von voraussichtlich rund

16 Mio. € (Q3 2022: -182,0 Mio. €) aus. Die KION Group rechnet für das dritte Quartal 2023 mit Umsatzerlösen auf Konzernebene in Höhe von voraussichtlich rund 2,730 Mrd. € (Q3 2022: 2,706 Mrd. €), davon voraussichtlich rund 2,025 Mrd. € im Segment ITS (Q3 2022:

1,839 Mrd. €) und voraussichtlich rund 719 Mio. € im Segment SCS (Q3 2022: 874,4 Mio. €). Der Free Cashflow wird sich voraussichtlich auf rund 101 Mio. € (Q3 2022: -380,4 Mio. €) verbessern. Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen für das dritte Quartal 2023 hat der Vorstand der KION GROUP AG heute, am 13. Oktober 2023, die am 2. März 2023 veröffentlichte und zuletzt im Juli 2023 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2023 für den Konzern und die Segmente ITS und SCS erneut wie folgt angepasst:

Prognose 2023 KION Group Industrial Trucks

& Services Supply Chain

Solutions Prognose

Juli 2023 Prognose

Oktober 2023 Prognose

Juli 2023 Prognose

Oktober 2023

Prognose

Juli 2023 Prognose

Oktober 2023 Umsatzerlöse1 mindestens

11,4 Mrd. € mindestens

11,2 Mrd. € mindestens

8,2 Mrd. € mindestens

8,2 Mrd. € mindestens

3,2 Mrd. € mindestens

3,0 Mrd. € EBIT bereinigt1 mindestens

680 Mio. € mindestens

780 Mio. € mindestens

730 Mio. € mindestens

830 Mio. € mindestens

65 Mio. € mindestens

55 Mio. € Free Cashflow mindestens

615 Mio. € mindestens

660 Mio. € - - - - ROCE mindestens

6,0 % mindestens

7,0 % - - - - 1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte

Aufgrund der anhaltenden positiven Effekte aus den initiierten Maßnahmen wurde die Gesamtjahresprognose für das EBIT bereinigt des Segments ITS erneut angehoben. Der Auftragseingang im Segment SCS beinhaltet im laufenden Geschäftsjahr vor allem langlaufende Projekte, deren Umsatzrealisierung sich nicht mehr im laufenden Geschäftsjahr niederschlagen wird. Daher wurde für das Segment SCS die Gesamtjahresprognose leicht nach unten angepasst. Der Konzern erwartet im dritten Quartal 2023 einen Auftragseingang in Höhe von voraussichtlich rund 2,621 Mrd. € (Q3 2022: 2,517 Mrd. €), davon voraussichtlich rund 1,757 Mrd. € für das Segment ITS (Q3 2022: 1,905 Mrd. €) und rund 872 Mio. € für das Segment SCS (Q3 2022: 614,4 Mio. €). Die endgültigen Finanzergebnisse des dritten Quartals 2023 wird die KION GROUP AG am 26. Oktober 2023 veröffentlichen.

Die KION Group Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2021, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2021 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2021, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2022 waren weltweit mehr als 1,7 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 41.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund

11,1 Mrd. €. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://mediacenter.kiongroup.com/categories sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (fgr/be)

Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter



Frank Grodzki

Vice President External Communications & Group Newsroom

Telefon +49 (0)69 201 107 496

Mobil +49 (0)151 65 26 29 16

frank.grodzki@kiongroup.com

Christopher Spies

Senior Manager Corporate Communications Telefon +49 (0)69 201 107 725

Mobil +49 (0)151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com Weitere Informationen für Investoren



Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com



Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com Zusatzmaterial zur Meldung:



