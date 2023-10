Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI -1,9% auf 13,46, davor 5 Tage im Plus (3,63% Zuwachs von 13,24 auf 13,72), Andritz -1,39% auf 45,44, davor 3 Tage im Plus (2,4% Zuwachs von 45 auf 46,08), DO&CO-1,99% auf 108,2, davor 3 Tage im Plus (9,74% Zuwachs von 100,6 auf 110,4), Uniqa -1,18% auf 7,56, davor 3 Tage im Plus (1,19% Zuwachs von 7,56 auf 7,65), Strabag -0,68% auf 36,45, davor 3 Tage im Plus (1,66% Zuwachs von 36,1 auf 36,7), S Immo -1,31% auf 13,56, davor 3 Tage im Plus (5,37% Zuwachs von 13,04 auf 13,74), Frequentis +1,11% auf 27,3, davor 3 Tage im Minus (-1,46% Verlust von 27,4 auf 27), SBO +0,77% auf 52,2, davor 3 Tage im Minus (-1,52% Verlust von 52,6 auf 51,8), Wolford +2,79% auf 4,42, davor 3 Tage im Minus (-8,51% Verlust von 4,7 auf 4,3). Folgende Titel haben den Moving ...

Den vollständigen Artikel lesen ...