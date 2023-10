Teilen: Der Gouverneur der Bank of Canada, Tiff Macklem, sagte am Freitag, man sei besorgt, weil man keine wirkliche Abwärtsdynamik bei der Inflation sehe, so Reuters. Wichtige Zitate "Die Bank of Canada rechnet nicht mit einer Rezession in Kanada". "Wenn die Bank am 25. Oktober ihre Wirtschaftsprognosen veröffentlicht, werden wir keine ernsthafte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...