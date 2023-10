Kürzlich erst gab es Meldungen darüber, dass Tesla seinen Angestellten in Grünheide höhere Löhne auszahlen möchte. Das klang schon fast ein wenig nach Annäherung, nachdem zuvor über 1.000 Angestellte bei einer von der Gewerkschaft IG Metall organisierten Aktion auf diverse Missstände beim Arbeitsschutz aufmerksam machten. Wie sich zeigt, hat sich aber am Kernproblem offenbar nur wenig verbessert.Letzteres besteht vor allem darin, dass Tesla (US88160R1014) von seinen Angestellten in der brandenburgischen Gigafactory offenbar zu viel in zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...