Ein weiterer Tag mit gemischten Gefühlen ging am Donnerstag an der Börse zu Ende und für den Freitag stehen die Zeichen nicht unbedingt sehr viel besser. Nur vereinzelt machten sich bei manchen Titeln Anzeichen einer Erholung breit. Leider wurden aber auch viele Aktien noch weiter abgestraft ein einem Börsenklima, das von viel Verunsicherung und bösen Vorahnungen geprägt ist.Anzeige:Zugewinne aus dem frühen Handel lösten sich am Nachmittag weitgehend in Luft auf, nachdem Inflationsdaten aus den USA ein Stückchen höher als von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...