Tel Aviv - Die Israelische Armee hat am Samstagnachmittag nach eigenen Angaben einen "Großangriff" gestartet. Ziel seien "Terrorziele der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen", teilten die IDF mit.



Ob es sich schon um die geplante großflächige Bodenoffensive handelte, war zunächst unklar, aber wohl eher unwahrscheinlich. Denn erst kurz zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Mitglieder der Hamas erneut die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel überquert haben. In der Gegend um das Kibbuz Zikim nördlich des Gazastreifens soll es bei der Israelischen Armee "eine Reihe von Opfern" gegeben haben, wie es vom Militär hieß. Es seien Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden.



Vorrangiges Ziel sei daher die Rettung von Soldaten gewesen. Ob die Lage in Zikim schon wieder vollständig unter Kontrolle war, wurde zunächst nicht klar. Israel hatte die Bevölkerung im Gazastreifen aufgefordert, bis zum Nachmittag aus dem Nordteil, wo auch Gaza-Stadt liegt, in den Süden zu fliehen.

