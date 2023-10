Alibaba-Anleger wurden in den vergangenen Tagen den Bären zum Fraß vorgeworfen. So büßte der Kurs im Wochenvergleich 2,37 Prozent ein. Die Aktie verabschiedete sich an drei der fünf Sitzungen mit Kursrückgängen aus dem Handel. Dabei ließ das Tagesminus vom Donnerstag in Höhe von 3,73 Prozent Alibaba heftig zusammenzucken. Was das der Anfang vom Ende? Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Da Alibaba mit hoher Geschwindigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...