DJ BMW bringt ab 2025 neuen Einstiegsstromer auf den Markt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der bayerische Autobauer BMW plant ab 2025 ein neues Einstiegsangebot im Kompaktsegment neben den bisherigen Modellen X1 und X2. "Es gibt zweifellos den Bedarf, ein bezahlbares, kompaktes Angebot von BMW in den Markt zu bringen", sagte Entwicklungsvorstand Frank Weber im Interview mit der Automobilwoche.

Das neue Modell soll nach jetzigen Plänen mit der Einführung der Elektro-Architektur Neue Klasse auf den Markt kommen und den Erfolg des Kompakt-Stromers i3 fortführen - allerdings mit einem anderen Design, betonte Weber.

"Anfangs wurde dieses Fahrzeug nicht nur geliebt", sage er der Zeitung. "Viele Leute mochten ihn, in den Augen anderer war es aber kein richtiger BMW. Ein bisschen der Außenseiter in der Schulklasse, wenn Sie so wollen. Das werden wir in der Form nicht wiederholen." Grundsätzlich sei die Neue Klasse so konzipiert, dass sie das gesamte BMW-Portfolio abdecken könne.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2023 04:17 ET (08:17 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.