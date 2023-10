Berlin/Tel Aviv - Die Bundeswehr hat seit Samstag im Rahmen von drei Sonderflügen ca. 160 ausreisewillige Personen aus Israel ausgeflogen. Bei Bedarf könnten weitere Luftwaffenflüge eingerichtet werden, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Sonntag mit.



Im Falle einer Lageverschlechterung steht die Bundeswehr demnach auch für eine "militärische Evakuierungsoperation" bereit. Hierzu würden weitere vorbereitende Maßnahmen getroffen. Zudem habe der Krisenstab beschlossen, die bereits in die Region entsandten Krisenunterstützungsteams zu verstärken, so das Ministerium weiter. Die Sonderflüge der Luftwaffe waren am Samstag angekündigt worden, die Bundesregierung hatte allerdings zugleich deutlich gemacht, dass es sich noch nicht um den Einstieg in eine "militärische Evakuierung" handelte.

