Süss MicroTec ISIN: DE000A1K0235 konnte im Wochenverlauf 4,19 Prozent zulegen. Damit gehörte die Aktie des Herstellers von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie zu den vier besten Werten im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 22,40 Euro, das Wochenhoch hat man am gleichen Tag bei 23,25 Euro auf Xetra gesehen. Schaut man auf die Tageskerze vom Freitag, könnte der Ausbruch über die 100- ...

