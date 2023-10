Zusätzlich zu den Überschwemmungsschäden im Mai versetzten schwere Schäden durch Spätfröste im April in der Po-Ebene den Birnenerzeugern und dem gesamten nationalen Obst- und Gemüsesektor fatalen Schlag. Bildquelle: Shutterstock.com In einem an Minister Lollobrigida gerichteten Brief fordert Cia-Agricoltori daher die Anerkennung des...

Den vollständigen Artikel lesen ...