Die klassischen sichere Häfen wie etwa der Schweizer Franken sind seit dem Wochenausklang gefragt.Frankfurt - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0528 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Klar gesucht ist weiterhin der Schweizer Franken. Am Freitagabend rutschte das EUR/CHF-Paar unter die 0,95er Marke und bis auf ein Rekordtief von 0,9456 ab. Aktuell geht das Paar etwas höher zu 0,9489...

Den vollständigen Artikel lesen ...