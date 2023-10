NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 17,60 auf 27,60 Euro angehoben. Angesichts der kurzfristig unter Druck stehenden Stahlpreise wegen höherer Importe und einer schwächeren Nachfrage dürften potenzielle Kapazitätskürzungen im europäischen Stahlsektor im Fokus bleiben, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sein neues Anlagevotum für Salzgitter begründete er mit dem Hinweis, dass das Unternehmen relativ stark von den europäischen Spotpreisen abhängig ist, was bei einem Aufschwung die kurzfristige positive Ertragsdynamik beschleunigen könnte./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2023 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 00:15 / BST

DE0006202005