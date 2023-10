Der vietnamesischen Automobil- und Elektromotorradherstellers Vinfast ISIN: SGXZ55111462 wurde im August zu einem Ausgabepreis von 22,00 USD an die Börse gebracht und hat mit einem Anstieg bis auf 93,00 USD für großes Aufsehen in der Börsenszene gesorgt. Aber wie so oft hat sich auch dieser schnelle Kursgewinn wieder in Luft aufgelöst. Seit dem 07. September, bei Kursen unter 20,00 USD haben wir die Aktie börsentäglich auf dem Schirm, haben uns aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...