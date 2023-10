Der SMI weist gegen 09.15 Uhr ein Minus von 0,12 Prozent auf 10'886,95 Punkte aus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist vorsichtig in die neue Handelswoche gestartet. Die Gewaltspirale im Nahen Osten sorge für massive Verunsicherung, heisst es im Handel. Auch die Vorgaben aus Übersee sprechen für einen eher zurückhaltenden Handelsverlauf: in Asien überwogen am Montag jedenfalls klar die Kursverluste. Nach dem schwachen Freitag an den Aktienmärkten, an dem es zu Umschichtungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...