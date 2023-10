Liebe Leser, Daniel heute früh bei der ARD gemeinsam mit Philipp Vorndran von Flossbach zum Thema -"wohin will der Markt?" Der Fear and Greed war jüngst bei 16 - endlich konnte die Einkaufstour 2023 am Aktienmarkt Teil 2 aufnehmen. Wir waren die letzten Wochen sehr stark short, verkaufen jetzt mit Gewinn unsere Bestände. Unser Turbo-Dienst ...

