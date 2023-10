Die beschlossene Wärmewende ist in NRW laut dem Branchenverband LEE NRW nur mit einer forcierten Erdwärmenutzung machbar. Der von den Regierungsfraktionen auf den Weg gebrachte "Masterplan Geothermie" sei ein erster wichtiger Baustein. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) fordert einen zügigen Ausbau der Tiefen-Geothermie in Land. "Ohne eine deutlich forcierte Erdwärmenutzung ist die Wärmewende, insbesondere in den Kommunen, nicht zu schaffen", sagt der LEE NRW-Vorsitzende Hans-Josef ...

