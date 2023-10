Der EuroStoxx 50 notiert gegen Mittag 0,05 Prozent tiefer bei 4133,95 Punkten.Paris / London - Die zunehmenden geopolitischen Spannungen in Nahost haben die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten zum Wochenauftakt in der Defensive gehalten. Der EuroStoxx 50 notierte gegen Mittag 0,05 Prozent tiefer bei 4133,95 Punkten. Der französische Cac 40 sank ebenfalls um 0,05 Prozent auf 6999,90 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,29 Prozent auf 7621,42 Punkte zu.

