Die Kion Group hat vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, wobei der Konzernumsatz leicht hinter den Erwartungen zurückblieb. Das Unternehmen verzeichnete ein Wachstum in seinem Geschäftsbereich Industrial Trucks & Services (ITS), während sein Geschäftsbereich Supply Chain Solutions einen Umsatzrückgang hinnehmen musste. Das bereinigte EBIT von Kion übertraf jedoch die Erwartungen, was auf die überdurchschnittliche Performance des ITS-Segments zurückzuführen ist. Das Unternehmen hob außerdem seine Prognosen für das bereinigte EBIT, den FCF und die Kapitalrendite (ROCE) für das Geschäftsjahr 23 an, was in erster Linie auf einen positiveren Ausblick für ITS zurückzuführen ist. Die Analysten von AlsterResearch halten an ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 49,00 fest und bewerten die Entwicklung des Unternehmens insgesamt positiv. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Kion%20Group%20AG





Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken