Mutares hat die Übernahme des Schmiedegeschäfts in Deutschland von CIE Automotive erfolgreich abgeschlossen



16.10.2023 / 14:00 CET/CEST

Mutares hat die Übernahme des Schmiedegeschäfts in Deutschland von CIE Automotive erfolgreich abgeschlossen Add-on-Akquisition zur Stärkung der FerrAl United Group mit Synergien im Bereich der Kunden und der Produktionsmaschinen für das Schmieden und Reibschweißen

Spezialist für Schmiede- und Zerspanungstechniken für den Lkw-Markt

Umsatz von ca. EUR 220 Mio. München, 16. Oktober 2023 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme der drei Schmiedeunternehmen Gesenkschmiede Schneider, Schöneweiss & Co. und Falkenroth Umformtechnik von CIE Forging Germany, letztlich gehalten von der CIE Automotive S.A., erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wird die FerrAl United Group, einen multinationalen Lieferanten für metallbasierte Komponenten und Systeme, als Add-on-Akquisition weiter stärken. Die drei Unternehmen, die auf Schmiede- und Zerspanungstechniken für den Lkw-Markt spezialisiert sind, haben ihren Hauptsitz in Deutschland. Zusammen beschäftigen sie rund 600 Mitarbeitende und erwirtschaften einen Umsatz von ca. EUR 220 Mio. Durch die Integration in die FerrAl United Group, die mit den Mutares-Portfoliounternehmen CIMOS, PrimoTECS Group (einschließlich Rasche Umformtechnik und BEW Umformtechnik), MMT-B (Manufacturing Mobility of Tomorrow - Bordeaux) und SELZER-Gruppe eine umfangreiche europäische Präsenz und Vielfalt von Fertigungstechnologien aufweist, werden wertvolle Synergien im Bereich der Kunden und Produktionsmaschinen für das Schmieden und Reibschweißen erwartet. Zudem trägt die Zusammenführung aller Unternehmen zu operativen Verbesserungen in der Beschaffung sowie zur Realisierung von Cross-Selling-Potenzialen bei, die letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit steigern und den drei Unternehmen durch die Unterstützung des Mutares-Teams Zugang zu neuen Technologien und Expertise ermöglichen. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com



