Befristet zugelassen: Glyphosat darf noch bis Dezember in der EU verwendet werden. Doch wie geht es dann weiter? Und was bedeutet das für die Aktie? In der Frage, ob der umstrittene Unkrautvernichter Glyphosat weiterhin in der Europäischen Union zugelassen ist, konnten die EU-Kommission und Vertreter der EU-Staaten keine Einigung erzielen. Fürs Erste bleibt das Totalherbizid, das Bayer seit der Übernahme von Monsanto im Portfolio hat, damit nur bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...