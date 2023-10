Zu den namhaften Investoren der Finanzrunde gehören unter anderem Siemens und Marubeni. Das Geld soll vor allem für die Produktentwicklung und den Ausbau der Produktion von Superkondensatoren sowie der neuen Hochleistungsbatterie-Technologie in Deutschland fließen.In einer neuerlichen Finanzierungsrunde sicherte sich Skeleton Technologies frisches Kapital in Höhe von 108 Millionen Euro. Zu den Investoren der Runde gehörten auch Siemens Financial Services (SFS) und die Marubeni Corporation. Daneben habe auch der brasilianische Bergbaugigant CBMM erstmals in Skeleton Technologies investiert. Mit ...

