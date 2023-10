Teilen: Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, sagte am Montag gegenüber der Financial Times, dass der Rückgang der Inflation in den USA "nicht nur eine kleine Sache" sei, wie Reuters berichtet. Goolsbee räumte ein, dass die Wohnkosten eine negative Überraschung waren, fügte aber hinzu, dass der Trend bei den Preisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...