Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund -1,84% auf 82,65, davor 7 Tage im Plus (13,25% Zuwachs von 74,35 auf 84,2), Rosgix -0,06% auf 3535,27, davor 7 Tage im Plus (1,38% Zuwachs von 3489,24 auf 3537,24), EuroTeleSites AG +5,44% auf 3,585, davor 6 Tage im Minus (-16,77% Verlust von 4,08 auf 3,4), EVN -0,4% auf 24,85, davor 4 Tage im Plus (1,63% Zuwachs von 24,55 auf 24,95), voestalpine +1,7% auf 25,1, davor 3 Tage im Minus (-4,12% Verlust von 25,74 auf 24,68), Bawag +0,36% auf 44,96, davor 3 Tage im Minus (-2,69% Verlust von 46,04 auf 44,8). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (2 Plätze verloren, von 9 auf 11); dazu, Österreichische Post (+1, von 10 auf 9), Wienerberger (+1, von 11 auf 10). 1. Immofinanz ( 59,72%)2. EVN ( 47,04%)3. DO&CO ( ...

Den vollständigen Artikel lesen ...