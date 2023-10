Das globale Sportunternehmen PUMA feiert am 16.Oktober den 55. Jahrestag der berühmten "Silent Gesture" von Tommie Smith bei den Olympischen Spielen 1968. Zu Ehren dieses besonderen Datums präsentiert PUMA die "Icons of Unity"-Kollektion und ein exklusives Interview mit den Botschaftern der Marke: Colin Jackson, ehemaliger Leichtathlet und olympischer Silbermedaillengewinner, Felix Streng, paralympischer Gold- und Silbermedaillengewinner sowie Welt- und Europameister, und Tommie Smith, ehemaliger Leichtathlet und olympischer Goldmedaillengewinner.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231016628438/de/

In honor of this special date, PUMA launches the 'Icons of Unity' collection, and an exclusive interview with the brand's ambassadors: Colin Jackson, former track and field athlete and Olympic silver medalist, Felix Streng, Paralympic gold and silver medalist and World and European Champion, and Tommie Smith, former track and field athlete and Olympic gold medalist. (Photo: Business Wire)