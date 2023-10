Die neue Führungskraft soll die Go-to-Market-Strategie und -Umsetzung für Vertrieb, Marketing und globale Geschäftseinheiten ausbauen

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, hat die Ernennung von Srinivas (Srini) Shankar zum Chief Business Officer (CBO) und Head of Global Industries bekannt gegeben. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Berufserfahrung bringt Srini umfangreiches Know-how zur Steigerung des Umsatzwachstums und zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit mit. Unternehmen aller Branchen investieren in die Entwicklung digitaler Produkte, Plattformen und Erfahrungen mit dem Ziel, die Kundenbindung zu verbessern und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, um ihre nachhaltigen Wachstumsziele zu erreichen. Die Ernennung von Srini unterstreicht das Engagement von GlobalLogic, sein Führungsteam zu verstärken und sich auf den Kundenerfolg zu konzentrieren.

Der Einstieg von Srini markiert einen wichtigen Meilenstein in der außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte von GlobalLogic. Neben der Erweiterung der Leistungen wird sich Srini auf die Beschleunigung der Go-to-Market-Maschine von GlobalLogic konzentrieren, die die Bereiche Vertrieb, Marketing und Industrie umfasst.

"GlobalLogic setzt seinen Wachstumskurs zielstrebig fort, stärkt seine Präsenz und erweitert sein Dienstleistungsportfolio. Für das nächste Kapitel unseres Wachstums suchen wir eine starke Führungspersönlichkeit mit nachweislicher Branchenkenntnis und Markterfahrung", so Nitesh Banga, CEO von GlobalLogic. "Ich freue mich sehr, Srini in unserem Führungsteam willkommen zu heißen, und ich hoffe, dass er eine Schlüsselrolle bei der Förderung unseres Wachstums und beim Ausbau unserer starken Kundenbeziehungen spielen wird."

"GlobalLogic genießt einen hervorragenden Ruf als führendes Unternehmen im Bereich des designorientierten digitalen Engineerings und verfügt über umfassende Softwarekapazitäten für eine Vielzahl von Produkten und Branchen", so Srini Shankar, CBO GlobalLogic. "Während wir weiterhin unsere Kunden mit allen Kräften dabei zu unterstützen, sich zu digitalen und intelligenten Unternehmen zu entwickeln, freue ich mich sehr darauf, dem Team beizutreten und die Wachstumsstrategie der nächsten Generation für das Unternehmen zu definieren und umzusetzen."

Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Dienstleistungsbranche ist Srinis Know-how eine perfekte Ergänzung für das Geschäft von GlobalLogic. In der Vergangenheit war Srini als Chief Commercial Officer (CCO) für Nord- und Südamerika und globaler Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences tätig, wo er eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung der Marktpräsenz des Unternehmens und der Steigerung der Einnahmen spielte. Als CCO-Americas beaufsichtigte Srini die Akquisition neuer Kunden in verschiedenen Branchen und Dienstleistungsbereichen innerhalb der Digital Business Technology Services von Cognizant. Vor seiner Tätigkeit bei Cognizant hatte Srini verschiedene Führungspositionen bei Infosys inne.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das als Social Innovation Business Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt, um zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beizutragen.

