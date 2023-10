NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben. Seit der im Januar 2023 erfolgten rund zehnprozentigen Senkung der Konsensschätzungen für das Ergebnis (EPS) der Jahre 2024 und 2025 trete die Aktie des Flugzeugbauers weitgehend auf der Stelle, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weiter sinken sollten die Prognosen aber nicht. Sie selbst habe ihre EPS-Prognosen für 2025 und 2026 nun angehoben, da sie auf eine bessere operative Entwicklung und Aktienrückkäufe setze. Nun sei deshalb ein attraktiver Einstiegszeitpunkt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000235190

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken