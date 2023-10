The following instruments on XETRA do have their first trading 17.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.10.2023Aktien1 US03842K3095 AquaBounty Technologies Inc.2 CA43087N2041 Highlander Silver Corp.3 KYG508752055 JE Cleantech Holdings Ltd.4 US6025663096 MIND Technology Inc.5 US87165P2011 Synthomer PLC ADRAnleihen/ETF1 CA135087Q988 Canada, Government of...2 CA458182EL29 Inter-American Development Bank3 IE000KF370H3 WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF