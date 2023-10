Der Klimatechnik-Spezialist bekundet bei der Inbetriebnahme des neuen Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten Probleme und spricht eine Gewinnwarnung aus.Nebikon - Der Klimatechnik-Spezialist Meier Tobler bekundet bei der Inbetriebnahme des neuen Dienstleistungscenters in Oberbuchsiten Probleme und spricht eine Gewinnwarnung aus. Der Lager- und Logistikbetrieb könne derzeit nur schrittweise hochgefahren werden, was im dritten Quartal die Auslieferung vieler Bestellungen verzögert habe, teilte das Unternehmen mit.

