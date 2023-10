DJ PTA-News: AVENTA AG: Erfolgreiche Übergabe des Projektes Salzwiesengasse und Start des Wohnbauprojektes Traiskirchen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Graz (pta/17.10.2023/08:00) - Die AVENTA Gruppe konnte das Wohnbauprojekt Salzwiesengasse im 14. Wiener Gemeindebezirk mit rund 700 m² Wohnnutzfläche planmäßig übergeben. Am Rande des Wienerwaldes befindet sich diese moderne Wohnanlage mit neun Wohneinheiten in verschiedenen Größen und einer eigenen Tiefgarage, die durch durchdachte Planung, moderne Architektur und großzügige Freiflächen überzeugt. Die Wohnanlage ist bestens an das Autobahn- und das öffentliche Verkehrsnetz angebunden und besticht durch die ruhige Nachbarschaft und ein breites Angebot für Freizeitaktivitäten im direkt angrenzenden Wienerwald.

Die Abbrucharbeiten für das Projekt s'Platzerl im Stadtzentrum von Traiskichen, ca. 20km südlich von Wien, wurde planmäßig Anfang Oktober 2023 gestartet. Im Herzen von Traiskirchen wird ein modernes Projekt mit 17 Eigentumswohnungen, einem Geschäftslokal und einer Tiefgarage mit 36 Stellplätzen realisiert, welches sich durch die hervorragende Infrastruktur auszeichnet. Geschäfte, Supermärkte, Ärzte und Schulen befinden sich in unmittelbarer Umgebung. Die Wohnungen in verschiedenen Größen verfügen über Freiflächen in Form von Gärten, Balkonen, Terrassen und Loggien. Der Neubau wird nach ÖGNI zertifiziert. Für die Gewerbefläche konnte bereits eine Apotheke als Mieterin gefunden werden. Fertigstellung und Übergabe ist für das 1. Quartal 2025 geplant.

Bernhard Schuller, Vorstand der AVENTA AG: "Mit unserem Projekt s'Platzerl in Traiskirchen können wir durch Nachhaltigkeit einen Mehrwert schaffen. Vor den Toren Wiens entsteht leistbarer Wohnraum der den ökologischen Anforderungen unserer Zeit entspricht."

Über AVENTA AG

Die AVENTA AG ist ein Immobilienentwickler mit Sitz in Graz und weiteren Büros in Niederösterreich und Nürnberg. Das Hauptaufgabenfeld der AVENTA AG liegt in der Projektentwicklung und Projektrealisierung im Bereich leistbarer Wohn-, Vorsorge- und Anlageimmobilien. Hierbei liegt der Fokus auf dem Immobilienmarkt in Österreich und Deutschland. Neben den Wohnimmobilien baut die AVENTA AG ausgewählte Sonderprojekte im Bereich Gewerbe sowie Freizeitimmobilien. Das Besondere an der AVENTA AG ist die unabhängige, unternehmensinterne und in sich geschlossene Wertschöpfungskette. Alle Teilbereiche des Unternehmens, von der Planung über die Bauabwicklung bis hin zu Finanzierung und Vertrieb, arbeiten Hand in Hand in ständiger Kommunikation eng zusammen und tragen mit ihrem umfassenden Expertenwissen zur erfolgreichen Abwicklung der Projekte bei.

(Ende)

Aussender: AVENTA AG Adresse: Robert-Viertl-Straße 2/1/4, 8055 Graz Land: Österreich Ansprechpartner: Kamil Kowalewski Tel.: +43 5 77177 E-Mail: kamil.kowalewski@aventa.at Website: www.aventa.at

ISIN(s): AT0000A2KLN5 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)