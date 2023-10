Trotz des Krieges zwischen Israel und der Hamas hat der DAX am Montag zugelegt. Zum Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex 51 Zähler höher als noch am Freitag. Der Start in den Handel am Dienstag verläuft uneinheitlich. DER AKTIONÄR richtet seinen Blick auf Adidas, Airbus, Commerzbank, Deutsche Börse, SAP und Sartorius Vz.

Den vollständigen Artikel lesen ...