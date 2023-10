Kann der DAX auch, nach einem erfolgreichen Start in die neue Handelswoche am Montag, am Dienstag seine Aufwärtsbewegung fortsetzen? Und was ist gerade bei den Aktien von Adler und Airbus los? Der moderat freundlich in die Woche gestartete Dax hat sich am Dienstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,02 Prozent auf 15 240,83 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,13 Prozent ...

