Am 2. und 3. November veranstaltet der Entrepreneur Club Winterthur die Startup Nights in den Eulachhallen Winterthur.Winterthur - Am 2. und 3. November veranstaltet der Entrepreneur Club Winterthur die Startup Nights in den Eulachhallen Winterthur. Der grösste Event der Schweiz inspiriert zum Gründen, vermittelt Wissen zur Unternehmensentwicklung und vernetzt Gründer mit Investoren und Innovationsabteilungen grosser Unternehmen. Es werden über 8'000 Personen aus der ganzen Schweiz und dem Ausland erwartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...