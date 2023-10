Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Heute veröffentlicht die BAWAG Group (ISIN AT0000BAWAG2/ WKN A2DYJN) ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023, mit einem Nettogewinn in Höhe von 186 Mio. EUR, einem Gewinn je Aktie von 2,25 EUR und einem Return on tangible common equity (RoTCE) von 27,6%, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

