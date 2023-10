Der Startschuss zur World Solar Challenge 2023 steht kurz bevor. Rund 50 Teams starten mit ihren solar betriebenen Rennautos und durchqueren von Darwin nach Adelaide die australische Wüste. Bald ist es so weit: Im Oktober findet die diesjährige Bridgestone World Solar Challenge in Australien statt. Das Event vereint Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit in einer atemberaubenden Herausforderung: Auf einer Strecke von 3.000 Kilometern von Darwin nach Adelaide quer durch die Wüste des Kontinents ...

