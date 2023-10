Im polnischen Swinemünde soll ein neues Installationsterminal für 'ŽOffshore-Windparks entstehen. Der Investor will damit Windparks auch in deutschen, schwedischen und dänischen Gewässern bedienen. Der polnische Generalunternehmer Budimex hat einen Vertrag über den Bau von einem Installationsterminal für 'ŽOffshore-Windparks unterzeichnet. Somit wird das Unternehmen die auf dem Lande gelegenen Teile 'Žder Investition für mehr als 118 Millionen ZÅ‚oty 'Ždurchführen. Dabei steht das Projekt in ...

