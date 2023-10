© Foto: Alexander Farnsworth - picture alliance



Die Aktien von Ericsson fallen am Dienstag im Stockholmer Handel um bis zu 9,5 Prozent, den niedrigsten Stand seit etwa sechs Jahren. Was dahinter steckt.Auslöser für den Kurseinbruch war, dass der schwedische Telekommunikationsausrüster seine Margenprognose für das nächste Jahr zurückgenommen hatte. "Wir gehen davon aus, dass die zugrundeliegende Unsicherheit, die sich auf unser Mobilfunkgeschäft auswirkt, bis ins Jahr 2024 andauern wird", sagte der schwedische Hersteller von 5G-Ausrüstung in einer Erklärung zu seinen Ergebnissen für das dritte Quartal am Dienstag. Ericsson hatte die Ergebnisse des dritten Quartals bereits in der vergangenen Woche bekannt gegeben und eine Wertminderung von …