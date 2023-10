Anfang September hatte der amerikanische Lithium-Player Albemarle ein wiederholtes Angebot zur Übernahme des australischen Lithiumkonzerns Liontown Resources vorgelegt. Am Montag wurde die Fusion abgesagt. Geht die Suche nach einem neuen Partner weiter? Rolle-Rückwärts im Fusionspoker um den australischen Lithiumkonzern Liontown Resources. In einer offiziellen Stellungnahme verkündete Ken Masters, der CEO von Albemarle am Montag das offizielle Ende der Fusionsverhandlungen. Kent äußerte, dass die ...

