Die Papiere des Weltmarktführers für Lithiumverbindungen Albemarle sind auch am Dienstag gefragt. Aus diesem Grund legt die Aktie weiter zu.Trotz einer anhaltend schwierigen Entwicklung bei den Preisen für Lithium gerät Weltmarktführer Albemarle immer mehr in Schwung. +20 Prozent in wenigen Tagen Die Aktie kann auch am Dienstag um über drei Prozent zulegen und blickt somit auf eine Kurssteigerung von 20 Prozent gegenüber ihrem Korrekturtief bei 110 US-Dollar zurück. Neben den in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen treibt den Kurs der Aktie auch eine ganze Reihe von Kurszielerhöhungen an. Am Dienstag haben sich gleich zwei Analystenhäuser positiv gegenüber Albemarle geäußert. …