Der Onlineshop Solarspeicher24 eröffnet aufgrund des enormen Beratungsbedarfes ein Ladengeschäft in Hamburg, damit sich Kund:innen direkt vor Ort informieren können. Ein Balkonkraftwerk für die Wohnung oder lieber die Photovoltaik-Anlage mit PV-Speicher für das Haus? - In Hamburg kann man sich die Technik nun ganz einfach vor Ort anschauen. Der Photovoltaik-Onlineshop Solarspeicher24 hat nach vielen Jahren Vertrieb über das Internet nun das erste Ladengeschäft in Deutschland eingerichtet. Das Unternehmen ...

