Hören: Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #506 geht es um Gold&Co-Boss Walter Hell-Höflinger als 6. Partner unser Podcast-Roadshow 2024 in Deutschland: "Wir freuen uns, für diese spannenden Podcasts täglich die Informationen zum Goldpreis beisteuern zu dürfen. Denn Back to Gold wird viele interessieren, in Deutschland wie auch in Österreich. Und ich freue mich auch auf den quartalsweise erscheinenden Gold&Co-Podcast auf Audio-CD.at." News gibt es zu Marinomed, Andritz, Pierer Mobility, Aktienkäufe bei EuroTeleSites, ...

