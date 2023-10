DJ PTA-News: Novetum AG: Zwischenmitteilung für das 3. Quartal 2023

Frankfurt, 17.10.2023 (pta/17.10.2023/14:00) - Frankfurt, den 17.10.2023. Die Novetum AG, eine Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mit einem Schwerpunkt für Investitionen in Sondersituationen im Markt für dinglich gesicherte Realwerte, berichtet über den Verlauf des dritten Quartals.

Die Gesellschaft konnte Umsätze in Höhe von 0.02 Mio. Euro (Vorjahr: -0.03 Mio. Euro) erwirtschaften. Dabei wurde ein kleiner Verlust in Höhe von 0.01 Mio. Euro erzielt (Vorjahr: 0.09 Mio. Euro). Das Geschäft verlief innerhalb der eigenen Erwartungen und liegt zahlenseitig innerhalb des Budgets.

Die Bilanzsumme beträgt 15.43 Mio. Euro (Vorjahr: 14.08 Mio. Euro). Die freien Mittel sind im Geldmarkt und in substanzstarken Wertpapieren aus defensiven Branchen investiert. Durch die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage haben sich die Verbindlichkeiten von 13.81 Mio. Euro auf 3,.1 Mio. Euro reduziert, das Eigenkapital stieg von 0.02 Mio. Euro auf 12.12 Mio. Euro zum Bilanzstichtag. Das Grundkapital erhöhte sich von 0.25 Mio. Euro auf 6.25 Mio. Euro.

Für anstehende Transaktionen im Immobiliensektor wurde eine weitere Tochtergesellschaft erworben. "Wir positionieren diese Gesellschaft als Bestandshalter von CO2-neutralen Immobilien", so Vorstand Sascha Magsamen.

Die Gesellschaft rechnet für das laufende Jahr mit einem positiven Ergebnis, welches in seiner Höhe im Wesentlichen von der Entwicklung der sich in Prüfung befindlichen Transaktionen sowie den damit in Zusammenhang stehenden Kosten abhängig sein wird. Für den Fall, dass aus der umfangreichen Transaktionspipeline kein Abschluss erfolgt, kann das Ergebnis für 2023 auch negativ ausfallen, wenn den entsprechenden Analyse-, Berater- und Prüfungskosten keine Transaktion gegenüberstehen sollte.

Sofern in dieser Corporate News zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der Novetum AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Unternehmensmitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie der Novetum AG dar.

