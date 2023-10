Teilen: Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im September um 0,7% und lagen damit über dem Marktkonsens von 0,3% - Die Kernrate der Einzelhandelsumsätze steigt um 0,6% und entspricht damit der Kontrollgruppe. - Der US-Dollar gewinnt nach den Daten an Stärke, der DXY klettert in Richtung Tageshoch. Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...