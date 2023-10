Die Aktie des Bausoftwarekonterns Nemetschek hat sich in den zurückliegenden Wochen sehr gut entwickelt. Seit dem Zwischentief Ende September bei 55,52 Euro ist der Kurs um knapp 20 Prozent gestiegen. Am Dienstag befeuert Oddo-BHF den Trend zusätzlich - die Analysten sehen massives Kurspotenzial für den SDAX-Konzern.Die Experten von Oddo BHF sind in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten in der kommenden Woche optimistisch. Sie rechnen mit starken Ergebnissen für das ...

