Nemetschek meldete im ersten Quartal gute Zahlen, die im Großen und Ganzen dem Konsens entsprachen. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich auf ca. 10% yoy in konstanten Währungen (c.c.) und das EBITDA wuchs um 11,9% yoy, wobei sich die Marge auf 30,5% verbesserte. Alle Segmente trugen zur operativen Performance bei und verzeichneten ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (in c.c.), und alle Segmente, mit Ausnahme des Bereichs Bauen, erzielten einen Anstieg des EBITDA und der Marge. Aufgrund des beschleunigten Übergangs vom Lizenz- zum SaaS-Modell stiegen die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) mit ca. 25 % im Jahresvergleich deutlich schneller, und der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte mit 83 % (+10 PPT im Jahresvergleich) ein neues Rekordhoch. Das Management ist weiterhin optimistisch, zu zweistelligen Wachstumsraten zurückzukehren und bekräftigte seine Prognose für 2024. Es wird erwartet, dass die Umsatzerlöse um 10-11% yoy in c.c. steigen, die ARR um ca. 25% yoy wachsen und die EBITDA-Marge bei 30%-31% bleiben wird. Für 2025 erwartet Nemetschek eine noch höhere Wachstumsdynamik im mittleren Zehnerbereich. Obwohl die Analysten von mwb research anerkennen, dass Nemetschek ein qualitativ hochwertiges Unternehmen bleibt, mit einem EV/Umsatz 2024E von fast 10x und einem EV/EBITDA 2024E von 32x, ist die Bewertung nach Ansicht von mwb research teuer. Die Analysten behalten ihre VERKAUFEN-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 71,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Nemetschek%20SE





Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken